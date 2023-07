Acquascooter troppo vicini alla spiaggia fermati da Guardia costiera

CROTONE - Domenica 2 luglio le motovedette della Guardia Costiera di Crotone e le pattuglie a terra, impegnate in attività di vigilanza marittima e controllo del litorale di competenza, hanno intercettato, anche a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla sala operativa, quattro acquascooter e una unità da diporto che, in violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare, navigavano al di sotto del limite dei 500 metri dalla costa, ed in taluni casi attraversavano e sostavano nelle zone riservate alla balneazione. Gli uomini della Guardia costiera hanno identificato inoltre, un conducente di acquascooter sprovvisto di patente nautica. Oltre 5.000 euro di sanzioni amministrative sono state irrogate a carico dei trasgressori. La Capitaneria di porto ha anche disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza nell’Area marina protetta di Capo Rizzuto. in questo ambito è stata individuata una imbarcazione con diportisti intenti ad utilizzare attrezzature non consentite in zona B della riserva: tutti sono stati sanzionati con contestuale sequestro dell’attrezzatura da pesca (una rete da posta di circa 500 metri).