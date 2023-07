Mutamenti 'poetici' al rifornimento di benzina sulla statale 106

Con l'iniziativa culturale promossa dall'associazione culturale Mutamenti è arrivato il Poetstop. Una fermata culturale per l'estate 2023 al rifornimento di benzina dei fratelli Luca e Salvatore Dozzi, sulla statale 106, uscita nord di Crotone.

Decine di poesie saranno scaricabili attraverso il Qrcode ideato da MutaMenti per chi si ferma alla stazione di servizio dei fratelli Dozzi. Con questa nuova iniziativa si arricchisce il progetto “ Antologia del centro”, una raccolta di poesie inedite, scritte da poeti emergenti crotonesi e non.

"Come si ricorderà - si legge in una nota - l’idea di creare un erogatore di poesie virtuale che coprisse l’intero territorio cittadino era partita nel febbraio 2022, con la sesta edizione di PoeCity, festa della poesia urbana di strada, organizzata dall’associazione culturale MutaMenti, in sinergia con Confcommercio Crotone, che ha come scopo di risvegliare le coscienze a colpi di versi poetici. Il Qrcode con le poesie scansionabili con cellulare era stato distribuito nei negozi aderenti del centro in occasione della settimana di San Valentino".

L’antologia si era ulteriormente arricchita l’estate scorsa con le poesie dedicate al mare di Crotone, sempre opere originali scritte soprattutto da poeti crotonesi, scansionabili tramite Qrcode sotto gli ombrelloni dei lidi aderenti. Ora le poesie sono nuovamente fruibili alla fermata del benzinaio. Una stazione di rifornimento, quella dei fratelli Dozzi, sempre più letteraria. Da due anni, come si ricorderà, d’estate sulla stazione di servizio è attivo anche un Book Drive, con tanti libri da prendere in prestito, leggere e restituire.