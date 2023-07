Zauli e il Crotone, c'è la fumata bianca: ufficializzata l'intesa per un'altra stagione

Lamberto Zauli e il Crotone ancora insieme. Per un'altra stagione, con il contratto sottoscritto fino al 30 giugno 2024. Un accordo ratificato lunedì e arrivato al termine di una trattativa che ha preso quota negli ultimi giorni, quasi improvvisamente dopo che le voci dei primi giorni conducevano verso Michele Pazienza, in primis, ma anche Gallo. Con Zauli il rapporto sembrava inevitabilmente interrotto all'indomani della cocente eliminazione contro il Foggia, ma tra le righe Gianni Vrenna aveva comunque apprezzato il lavoro dell'allenatore nei tre mesi di gestione. Tornando a pensare a lui dopo aver valutato e approfondito altri profili. Avranno inciso nella scelta anche la continuità di un tecnico che conosce l'ambiente e parte avvantaggiato, ma anche la volontà di concedergli una stagione fin dallo start e non in corso d'opera.

"Il Football Club Crotone - la nota del club che ufficializza l'accordo - comunica che a sedere sulla panchina rossoblù nella prossima stagione sarà ancora Lamberto Zauli. Il tecnico, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, incontrerà gli organi d’informazione – insieme al nuovo Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari – domani a partire dalle 10.30, presso la sala stampa dello stadio Ezio Scida, alla presenza del Presidente Gianni Vrenna e del Direttore Generale Raffaele Vrenna. A mister Zauli un grosso in bocca al lupo per un proficuo lavoro insieme!".