Barberio vara la nuova segreteria: "Pd crotonese rigenerato e rinnovato"

CROTONE - "Un Pd rigenerato e rinnovato rispetto al passato". Così il segretario di federazione del Partito democratico di Crotone, Leo Barberio, presenta la nuova segreteria appena nominata. Una segreteria che prova a unire le varie correnti. Non mancano ritorni a sorpresa. L'organismo è composto da 13 persone: Gina Squillace (vice segretaria), Gaspare Cavaliere (vice segretario), Sergio Contarino (coordinatore della segreteria), Peppino Vallone (resp Enti Locali) Stefanizzi Antonella, Ierardi Vincenzo, Artese Nicola, Vulcano Domenico, Molè Roberta, Albi Giuseppe, Mastroianni Domenico, Giangotti Alessandro, Lorenzano Antonio. Sono membri di diritto e invitati permanenti (5): Carla Girasole (Presidente PD KR), Murgi Gino (segr. Regionale), Francesco Benincasa (Resp. Organizzazione e tesoriere), Annagiulia Caiazza (Segr. Città Capoluogo), Davide Chiellino (Resp. GD).

Nella nota con cui annuncia la nuova segreteria, Leo Barberio sottolineando il percorso intrapreso dal Pd con la nuova segreteria nazionale rappresentata da Elly Schlein (a Crotone, è bene ricordare, i circoli dem si sono schierati in pratica tutti con Bonaccini) ribadisce: "Crotone e la sua provincia non possono tirarsi indietro rispetto a un nuovo schema politico introdotto a tutti i livelli, così ho azzerato la segreteria provinciale ed ho avviato le interlocuzioni con dirigenti locali, provinciali e regionali. Dopo oltre due mesi di discussioni con tutto il partito democratico, tutti hanno convenuto con me che oggi è il momento di dimostrare che questo, con l’aiuto delle tante esperienze positive che nel partito democratico esistono, possiamo ritornare a essere punto di riferimento per il nostro territorio".

Barberio spiega in perché alcune scelte stile 'ritorno al passato' che caratterizzano la nuova segreteria: "Per questo la nuova segreteria larga e variegata conterrà tutte le forze sane e produttive che nel PD convivono nel rispetto delle regole, cercando di essere più inclusivi possibili. L’obiettivo è mettere al centro la nostra comunità mettendo da parte i personalismi che nella nuova guida del Partito Democratico non possono esistere"