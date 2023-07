L'entusiasmo di Zauli e Di Bari: "Onorati e orgogliosi di essere parte di questo progetto"

CROTONE - Il sentimento comune è quello dell'entusiasmo. E dell'orgoglio. Per un'avventura che ricomincia, nel caso di Lamberto Zauli e che inizia, per quanto riguarda Giuseppe Di Bari. L'allenatore e il direttore sportivo, i due volti nuovi, o quasi, voluti dalla famiglia Vrenna per rilanciare una sfida rimasta con l'urlo strozzato da quell'eliminazione beffarda e la nuova esigenza di rilucidare un progetto che include l'abbattimento dei costi ma la volontà di mantenere un profilo adeguato al blasone. Senza però lanciarsi in proclami avventurosi.

L'investitura di Zauli era nell'aria da giorni, anche a sorpresa, viste le parole di commiato di fine stagione da parte dello stesso allenatore, il quale supponeva che l'eliminazione dai playoff coincidesse con la fine dell'avventura. Ed invece la società ha deciso di riaffidargli le chiavi, consapevole di aver conosciuto un uomo prima ancora che un allenatore, di grandi qualità e che risponde in toto alle caratteristiche ricercate dal club anche in previsione della prossima stagione, da vivere senza l'assillo del traguardo più ambizioso, ma alla giornata. Custodendo, comunque, la consueta ambizione. "La nostra scelta è caduta su di lui - ha ammesso Gianni Vrenna - perchè abbiamo conosciuto un allenatore in gamba, preparato e perbene. E questo al di là dei risultati, ma le dinamiche interne le conosciamo soltanto noi, per cui abbiamo ritenuto dare continuità al progetto puntando ancora su di lui. Del resto lo scorso anno è arrivato in una situazione di classifica cristallizzata e senza obiettivi imminenti, con l'attesa dei playoff che ha finito per ripercuotersi contro. Adesso avrà la possibilità di lavorare fin dall'inizio e insieme a lui allestiremo una squadra in grado di ben figurare. Lui ha accettato con grande entusiasmo di riprendere il timone in mano, ma tutti sapete quali saranno quest'anno le condizioni per questo campionato. Faremo una rivoluzione all'interno del gruppo squadra, allestendola in modo da far divertire ma senza fare proclami".

"Mi fa piacere essere qui - le parole di Zauli -, pensavo che il rapporto con la società fosse finito la notte della cocente eliminazione contro il Foggia. Mi era stato chiesto di vincere i playoff e non c'ero riuscito, e quindi un po' per orgoglio e un po' perchè il rammarico era troppo grande per non esserci riuscito con una squadra competitiva. Poi c'è stato questo mese e mezzo nel corso del quale la società ha fatto le proprie valutazioni riprendendo in considerazione la mia candidatura, se sono qua è perchè la società ha valutato in quei quattro mesi che sono stato qua, nonostante la brutta giornata contro il Foggia, ha visto in me delle qualità per poter continuare un percorso intrapreso. Tutto questo mi riempie d'orgoglio, e anche di responsabilità. Da ex atleta e uomo di calcio, la rivincita è la cosa più bella. E avere la possibilità di cancellare quella grande delusione è un grande stimolo, e sono convinto che insieme alla squadra che sarà allestita riusciremo in questo intento".

Zero proclami, come da manifesto della società, che ha nelle priorità l'abbattimento dei costi che comporterà qualche dolorosa cessione. Un progetto rivisitato che lo stesso Zauli ha sposato, consapevole di vedere gran parte dell'organico conosciuto nella parentesi dello scorso campionato: "Non ci poniamo obiettivi - conferma - ma giocheremo sempre per vincere e procederemo per gradi. Il nostro intento sarà quello di vincere, divertire e avvicinare la gente allo stadio. Indipendentemente da quali saranno i giocatori della prossima stagione".

"Sono onorato di far parte di questo progetto - ha detto Di Bari - Crotone è una piazza importante, storica e che fa calcio ad alti livelli da tantissimi anni. Mi dà la possibilità di mettermi a disposizione con tutto me stesso, con l'esperienza acquisita in questi anni in questa categoria che conosce ma sempre piena di insidie. Ci sono tutti i presupposti per poter lavorare nel migliore dei modi e in totale sinergia, e cercare di fare il meglio possibile con un allenatore che conoscete benissimo. Proposito e che si allinea alle idee della proprietà. Per quanto mi riguarda sono tre i fattori principali per far funzionare un progetto: il lavoro della prima squadra, lo scouting e il lavoro sul settore giovanile, e questa sarà condivisa con la famiglia Vrenna, perchè questo rappresenta il motore di una società".

Ed a questo proposito, Di Bari ha risposto ai quesiti annunciando la cessione ufficiale di Mogos, che torna in Romania e giocherà col Cluj. Ma evidentemente il lavoro è particolarmente ingente, tra l'intenzione di alleggerire il bilancio senza perdere competitività. In sospeso tante possibili uscite, tra Chiricò, Petriccione, Cuomo e Kargbo in primis, ma con tante situazioni in piena evoluzione.