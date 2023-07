Pallavolo, la Fidelis Torretta cede il titolo sportivo al Palermo: addio B2 e occhi puntati sul settore giovanile

Con la cessione del titolo sportivo al Volley Palermo, la società di via Picasso interrompe il cammino fino ad ora sviluppatosi prevalentemente tra le serie C e B2: dal 2014, infatti, il percorso della compagine giallorossa si è districato tra il massimo campionato regionale (vinto ai playoff nella stagione 2016/17) e il campionato nazionale di serie B2, disputato con un eccellente quinto posto in classifica fino alla stagione agonistica appena conclusasi. La decisione unanime del direttivo della società trova il proprio fondamento nella volontà di rimodulare il progetto sportivo, centrandolo esclusivamente sul settore giovanile: nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome della persona che ricoprirà l’incarico di direttore tecnico, al quale verrà affidato il compito di gestire il nuovo corso del Volley Torretta.