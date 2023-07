Crotone, riaperto al pubblico dopo la riqualificazione il parco delle Rose

CROTONE - E' stato riaperto al pubblico mercoledì 5 luglio 2023 lo storico Parco delle Rose oggi intitolato a Vincenzo Scaramuzza. Il parco era rimasto chiuso per permettere la riqualificazione che ha riguardato non solo la cura del verde e la sistemazione dei viali ma anche l’installazione di nuovi giochi dedicati ai bambini. "Un parco giochi inclusivo . si legge in una nota del Comune - perché offre opportunità di svago ai bambini che posseggono abilità diverse". Dopo il parco della Cittadinanza Attiva nel quartiere Fondo Gesù e a breve anche la Villa Comunale dunque anche il parco delle Rose torna nella disponibilità della comunità cittadina a seguito delle attività di riqualificazione. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, presente questa mattina alla riapertura della struttura, ha evidenziato come "l’amministrazione stia operando da tempo nella direzione della “restituzione”, dopo adeguata riqualificazione, degli spazi verdi ma anche delle strutture destinate alla socializzazione, alle famiglie, alle attività sportive ed attraverso i finanziamenti ottenuti alla rigenerazione di impianti già esistenti in tutti i quartieri della città e alla creazione di nuovi impianti".

La riapertura del Parco è stata anche l’occasione della prima uscita pubblica del neo assessore all’Ambiente e Verde Pubblico Angela Maria De Renzo che ha evidenziato come intende continuare il percorso virtuoso di riqualificazione di spazi verdi con la collaborazione dell’ufficio Ambiente. Erano presenti tra gli altri la presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua, i consiglieri Comunali Paolo Acri e Paola Liguori e i dirigenti Francesco Iorno e Elisabetta Dominijanni.