Gattini troppo curiosi incastrati nei motori delle auto, devono intervenire i vigili del fuoco

CROTONE - Da una parte i gattini troppo curiosi, dall’altra i vigili del fuoco che provano a soccorrerli quando restano bloccati nei motori della auto. Nella giornata di martedì nella città di Crotone ci sono stati ben due interventi di questo tipo. Il primo verso le 10 del mattino quando una squadra di pompieri è stata chiamata su via Veneto perché dal cofano motore di un’auto parcheggiata nei pressi della Farmacia Bianchi si sentiva un continuo miagolare. I pompieri si sono messi subito all’opera ed hanno individuato il gatto che si era infilato nel carter, il pannello che protegge il motore da eventuali urti. Il micio era imprendibile e così i pompieri per farlo uscire hanno soffiato dell’aria compressa: il gattino è difatti uscito riuscendo con abilità ‘felina’ a non farsi acchiappare ed infilandosi sotto un’altra macchina dalla quale è poi scappato.