Piazza Caputi, Cavallo (Lega): che fine ha fatto il monumento della Barca realizzato da Senatore?

"Sono certa che Pasquale Senatore, se fosse in vita, direbbe la sua anche riguardo allo stato in cui versa attualmente la rotatoria di piazza Caputi su via Giovanni Paolo II, vicino allo Scida; un'opera che racchiude in se parecchia storia e con la quale l'allora sindaco Senatore cercò di risvegliare l'antica identità crotoniate".

Lo scrive la consigliera comunale di Crotone, Luana Cavallo, ricordando che "sono passati ormai più di cinque mesi da quando un automobilista, perdendo il controllo della sua auto, è finito nella rotatoria danneggiando in modo consistente una delle due porzioni di Barca posta al suo interno".

"L'area è stata prontamente delimitata in attesa di un ripristino che però - stigmatizza l'esponente della Lega - a quanto pare, non solo non sembra essere stato effettuato, ma sono stati lasciati in bella vista anche alcuni resti dell'automobile".

Cavallo chiede "pertanto al sindaco Vincenzo Voce di provvedere con urgenza alla rimozione dei resti dell'automobile all'interno della rotatoria in questione e più celerità, visto il tempo passato, nel ripristino dell'opera in una delle zone più centrali della città".