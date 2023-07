Tratti in salvo sette escursionisti in difficoltà nei boschi tra il villagio Mancuso e Taverna

La Stazione alpina Catanzaro ed il Soccorso alpino e speleologico Calabria sono intervenuti ieri pomeriggio per trarre in salvo un gruppo di escursionisti nel territorio di Taverna. Nell'intento di raggiungere il fiume Alli - o del Passante - il gruppo, formato da sette persone, si è ritrovato in un ambiente fortemente impervio, tra fitta vegetazione e salti di roccia. Nella condizione di non potere più risalire verso il sentiero, uno degli escursionisti è riuscito ad allertare i soccorsi.

Gli escursionisti sono stati recuperati dai vigili del fuoco di Taverna e ricondotti sul sentiero dove la componente sanitaria del Cnsas Calabria ha effettuato i primi accertamenti. Provati, stanchi e con qualche leggera contusione, sono stati quindi nei pressi di un ristorante di Taverna dove ad attenderli c'erano i medici del 118 di Catanzaro per ulteriori controlli sanitari. Presenti sul posto anche i carabinieri della locale Stazione di Taverna.

Allo scopo di evitare incidenti, il Soccorso alpino e speleologico Calabria rammenta il vademecum di raccomandazioni per chi si reca in escursione sulle montagna, esercizio che ritempra il corpo e lo spirito ma anche pieno d'insidie: