Crotone, Mogos ceduto al Cluj; in uscita anche Kargbo e Petriccione. Dubbi su Chiricò

L'opera di sfoltimento viene inaugurata dalla prima cessione ufficiale dell'estate. Come anticipato dal direttore sportivo di Bari, infatti, si sono separate le strade tra Mogos e il Crotone, con il difensore rumeno che anticipa di un anno la fine dell'avventura in rossoblù e proseguirà la carriera con la maglia del Cluj. Lo ha comunicato la società rossoblù attraverso una nota: "Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vasile Mogos al Fotbal Club CFR 1907 Cluj. Arrivato nell’estate del 2021, Mogos ha collezionato 46 presenze e 4 reti in maglia rossoblù. La società ringrazia Vasile per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera!".

Non solo Mogos, comunque, visto che l'elenco dei partenti è piuttosto corposo: valutazioni in corso per i giocatori con i contratti più importanti, tra questi Kargbo, Petriccione, Cuomo e lo stesso Golemic. Valutazioni anche per Chiricò, con cui però è in piedi una postilla sul contratto in scadenza nel 2025 che prevede la risoluzione entro il 10 luglio per una cifra fissata a 1500 euro.