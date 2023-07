Al museo di Pitagora suonerà il maestro di pianoforte Giuseppe Maiorca

Sabato 8 luglio, alle ore 21, al Museo di Pitagora si terrà l'ottavo appuntamento con l'integrale delle Sonate per pianoforte di Beethoven nell'ambito della rassegna Incontri Musicali Mediterranei.

"Il maestro Giuseppe Maiorca farà ascoltare per l'occasione la sonata op. 31 n.1, l'op.27 n.1, - si legge in una nota - chiamata anche "Sonata quasi una fantasia" per la libertà della sua struttura e l'op.53 "L'Aurora", una delle opere più importanti Beethoveniane che con la sua gioia e solarità rende come poche altre composizioni le meravigliose sonorità del pianoforte".