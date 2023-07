Sabato 8 luglio Avis organizza donazione del sangue al Marrelli Hospital

CROTONE - L'Avis comunale organizza per sabato 08 luglio 2023, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, una raccolta di sangue che si terrà presso il Marrelli Hospital di Crotone. L0'iniziativa è organizzata in collaborazione proprio con la clinica dove saranno presenti le autoemoteche ed i collaboratori dell'Avis per accogliere i donatori. La donazione di sangue, soprattutto in estate, è importante perché permette di mantenere le riserve di sacche di sangue. Donare il sangue riduce il rischio di cardiopatie e colesterolemia, rende più consapevole dell'importanza dello stare in salute ed attiva il metabolismo! Inoltre ogni donatore sarà sottoposto gratuitamente ad analisi del sangue (che riceverà successivamente a casa) in modo da poter tenere sotto controllo il suo stato di salute.