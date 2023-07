Crotone, appiccato incendio ai rifiuti abbandonati in via Macello

Oggi, nel quartiere Sant'Antonio, a pochi passi dalla Questura di Crotone è stato appiccato un incendio ad un ammasso di rifiuti abbandonati per strada da mesi.

A segnalare più volte le precarie condizioni igienico-sanitarie di via Macello, in uno dei quartieri più popolosi della città, sono stati prima i cittadini della zona attraverso i social media e poi il consigliere Enrico Pedace, di Consenso che aveva già inviato una pec - datata 23 giugno 2023 - al protocollo del Comune di Crotone per rammentare quanto gravi fossero le condizioni di quella stradina e quanto fosse invece necessario un intervento tempestivo.

Proprio Pedace si è recato sul posto nel pomeriggio del 6 luglio: "L'incendio è stato appiccato verso le ore 15:10 - spiega il consigliere - a pochi metri dalla Questura di Crotone. Appena arrivato i Vigili del Fuoco erano già a lavoro per spegnere le fiamme e successivamente si è recata sul posto anche la Polizia Locale".

Il pronto intervento delle forze dell'ordine ha impedito che le fiamme già alte si propagassero arrivando ai piani delle abitazioni, ma resta il problema dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti che porta, poi, al verificarsi di atti così estremi.

"L'area adesso andrebbe bonificata - precisa Pedace - ma prima ancora andrebbero fatti dei rilievi perchè i materiali bruciati come la plastica diventano tossici per l'ambiente e le persone. I sacchetti di spazzatura inceneriti sono rimasti lì".