Dalla spiaggia di Sovereto a Belvedere Spinello, il primo viaggio del 'Postale 2.0'

Dalla spiaggia di Sovereto alle sponde del lago Cecita passando per le vedute mozzafiato di Belvedere Spinello. E' stato questo l'itinerario del primo mini-tour del “Postale 2.0”, il progetto di turismo esperienziale e sostenibile della provincia di Crotone sostenuto da “Fondazione con il Sud” attraverso il bando “Volontariato 2019” allo scopo di valorizzare i territori di appartenenza. Ospiti della carovana alla riscoperta delle bellezze del Crotonese sono stati gli specialissimi amici dell'associazione Aipd (Associazione italiana persone down). Il Postale è partito nella mattinata di mercoledì 21 giugno scorso dal quartier generale di Sovereto (spiaggia del comune di Isola Capo Rizzuto) dove c'è anche la sede del soggetto capofila del progetto, “Ubimaior – Another beach project”. Con essa collaborano all'iniziativa altre 6 associazioni in qualità di partner: Consorzio Jobel (Crotone), Seminamente (Crotone), Cotroneinforma (Cotronei), Borgo Antico (Belvedere di Spinello), Arci Pagania (Roccabernarda) e Il Lunario (Cirò Marina).

Il progetto prende il nome dalla reinterpretazione del vecchio "Postale" (termine utilizzato agli inizi del '900 per definire la mobilità e il trasporto di posta e passeggeri), ma con l'intento oggi di proporre itinerari turistici, come strumento di diffusione e ampliamento della conoscenza del territorio e dei suoi beni. A partire dalle aree interne fino ad arrivare sulla costa, attraverso i comuni di Roccabernarda, Isola di Capo Rizzuto, Belvedere Spinello, Cirò Marina, per diventare volano di esperienze di turismo sostenibile nella Regione Calabria.

In questa prima uscita, l'itinerario previsto dal Postale ha condotto gli amici dell'Aipd dal mare alla montagna, precisamente sulle rive del lago Cecita: il più grande bacino artificiale della Sila e dell’intera Calabria. Oltre ad ammirare le bellezze naturalistiche del luogo, i partecipanti hanno tra l'altro avuto modo di consumare il loro pranzo al sacco avvolti da un'atmosfera magica in pieno relax. Nel pomeriggio, poi, la carovana del Postale è partita alla volta di Belvedere Spinello, nel cuore del Marchesato crotonese, a oltre 300 metri sul livello del mare, da dove è possibile ammirare panorami mozzafiato, arrivando anche a scorgere la vicina costa. In particolare, il gruppo si è radunato presso il santuario “Madonna della Scala” la cui edificazione risale al XVIII secolo d.C. Il santuario è contornato da un parco attrezzato al centro del quale si erge una quercia di circa 400 anni con un tronco di 4 metri e un'altezza pari a 20 metri. I partecipanti al tour hanno avuto modo anche di visitare l'interno del santuario che, visto dall'alto, assume la forma a “T” tipica della croce latina. La facciata principale è rivolta in direzione ovest e ha un'unica navata con rientranze laterali a formare la T, in stile normanno-basiliano e risale al 1000-1200. Accanto alla chiesa sono ben visibili le nicchie rupestri a sepolture tipo “grotta”. Al loro rientro presso il camping Sovereto i partecipanti, così come i loro accompagnatori, si sono detti davvero soddisfatti del tour proposto. Buona la prima!