Scempio nell'area marina protetta: Capitaneria sequestra porticciolo abusivo a Isola Capo Rizzuto

La costruzione di un porticciolo turistico è stata bloccata dalla Guardia Costiera di Crotone nell'area marina protetta di Isola Capo Rizzuto. Secondo quanto riferito, i militari hanno accertato, in località Seleno del Comune di Isola Capo Rizzuto, la presenza di un mezzo meccanico intento nella movimentazione di massi in un tratto di costa ricadente in un sito tutelato dell’area marina protetta.

Si è quindi proceduto a fermare i lavori e si è constatata, nello specchio di mare antistante il tratto di costa interessato, la presenza di massi ciclopici di recente posizionamento. Nell’area è stata verificata la presenza di 15 plinti in cemento, asserviti a punti di ormeggio nei quali risultavano ormeggiate alcune unità da diporto. Successive verifiche hanno permesso di riscontrare che i lavori erano stati effettuati in assenza delle necessarie autorizzazioni e che l’attività illecita di movimentazione di massi era finalizzata alla realizzazione di una barriera a protezione dai marosi e quindi di un piccolo porticciolo turistico.



Nel tratto di costa in questione sono stati rilevati anche lavori di livellamento arenile e lavori di riprofilatura e di rimodellamento di un versante/scarpata. L’attività dei militari si è conclusa con la denuncia della persona che si trovava alla guida del mezzo meccanico e con il sequestro dell’area interessata dai lavori quantificata in 2000 metri quadri circa.