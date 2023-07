Costa degli Dei, le mani delle cosche sui villaggi turistici: operazione delle Fiamme gialle

Quattro persone sono state fermate dalla Guardia di finanza di Catanzaro con l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito di un'operazione che ha riguardato il controllo di una cosca di 'ndrangheta su alcuni villaggi turistici della Costa degli Dei, in provincia di Vibo Valentia. Sequestrati beni mobili ed immobili per un valore di 11 milioni e mezzo di euro.

L'operazione è stata coordinata dalla Dda di Catanzaro. I fermati sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e favoreggiamento della latitanza. Nel provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza compaiono villaggi turistici, fabbricati, terreni, quote di partecipazione, complessi aziendali, ditte individuali ed autoveicoli.

Condotta dal Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di finanza con la collaborazione dello Scico, l'operazione è stata portata avanti con l'impiego di oltre cento finanzieri e l'ausilio di unità antiterrorismo e pronto impiego e della componente aerea del Corpo. Le persone indagate sono complessivamente 14.