Mare sicuro, si ribalta l'imbarcazione: velista tratto in salvo al largo di Simeri Crichi

Personale della Capitaneria di porto di Crotone ha tratto in salvo un velista in difficoltà nelle acque antistanti Simeria Simeri. L'episodio risale a mercoledì pomeriggio come si evince da una nota diramata dal presidio della Marina militare. L'episodio ha avuto luogo intorno alle 16.45 a circa trecento metri dalla riva, quando un velista è finito in mare a seguito del capovolgimento dell'imbarcazione.

Dopo la segnalazione alla Sala operativa, la Capitaneria ha avviato le operazioni di soccorso con il battello GC B49, già operativo nell’ambito dell’attività Mare Sicuro 2023. L'uomo è stato tratto in salvo dai militari e trasportato in sicurezza sulla spiaggia, un po' provato ma in buone condizioni di salute, al punto che non è stato necessario affidarlo alle cure mediche del servizio d'urgenza 118.