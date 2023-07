Moto e musica per una giornata di festa sul lungomare di Crotone

CROTONE - Venerdì 14 luglio sul lungomare di Crotone bisognerà fare spazio alle motociclette che arriveranno in città per il Motoincontro & Rock'n roll. Si tratta di una iniziativa di Classic Tyre Kr una community sia Online che Offline per riunire tutti gli appassionati motociclisti, possessori e non di uno dei segmenti che più è in voga in questi ultimi anni, ossia le motociclette classiche, senza porsi paletti e restrizioni nei confronti di altri segmenti. Il motoincontro di Venerdì 14 Luglio è un'iniziativa per stare insieme e allo stesso tempo voler dare un'attrazione in più a quello che già è uno splendido Lungomare. La manifestazione si svolgerà in collaborazione con più gestori di locali e con il motoclub Heraion: tramonto, aperitivi e comitive di amici saranno accompagnati dalla buona musica live degli Skrokko'n'Roll. Entro le ore 19:30 tutte le motociclette saranno accompagnate a parcheggiare sul Lungomare di Crotone nelle zone adiacenti ai locali: Vinilico, Columbus, Alexander a mare, Artefritto, Ego e Cos e pazz. Tutte le moto, saranno predisposte in modo tale da lasciare il giusto spazio al passaggio pedonale e non intralciare quindi, i cittadini che vorranno passeggiare. Specifichiamo che: durante le ore in cui normalmente il Lungomare è chiuso al traffico dei veicoli, tutte le moto rimarranno ferme a motore spento fino all'orario di riapertura al traffico “Per noi essere motociclisti non significa soltanto indossare il casco e andare in moto ma anche fermarsi, parcheggiare davanti un bar e passare una serata all'insegna di un sano divertimento, lontano dalle strade e vicino ai nostri concittadini e alle strutture che ci accolgono - si legge in una nota di Classic Tyre -. “Tutto quello che facciamo è frutto solo di una passione in grado di unire tutti. E se questo significa poter aiutare la Città, i gestori dei locali dando un boost alla movida e dare attrazione ai cittadini allora crediamo di essere sulla strada giusta.