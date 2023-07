Caso Vito Vona, condannati tre medici per lesioni gravi

CROTONE - Ci sono voluti sette anni ma alla fine Vito Vona ha visto riconosciute le sue ragioni. Il giudice del Tribunale di Crotone, Elisa Marchetto, ha condannato tre medici dell'ospedale di Crotone per il reato di lesioni gravi nei confronti di Vito Vona. Si tratta di Giuseppe Brisinda (ex primario del reparto di chirurgia del 'San Giovanni Di Dio') e Maria Michele Chiarello, condannati a 1 anni e 6 mesi di reclusione, e Giuseppina Peta condannata ad 8 mesi di reclusione. Per tutti la pena è sospesa.

La vicenda risale al 14 novembre del 2016 quando Vona venne sottoposto ad un intervento chirurgico con il quale gli venne tolto mezzo stomaco (gastroresezione parziale) per un volvolo gastrico (l’annodamento dello stomaco). Un intervento a causa del quale sono scaturiti una serie di problemi che ne hanno condizionato gravemente la qualità della vita. Basti pensare che Vona nel 2016 lavorava come netturbino e aveva un fisico eccezionale: 108 chili di muscoli. Oggi pesa poco più di 60 chili, deve muoversi in carrozzina ed alimentarsi con un sondino. Vona, infatti, a seguito delle complicazioni di quell'intervento, ha dovuto subire altri due interventi per togliere lo stomaco. Per questo nel 2018 aveva presentato una denuncia contro i medici dell'ospedale di Crotone che lo avevano operato. Nel corso del processo le perizie tecniche hanno fatto emergere che il primo intervento chirurgico non era necessario. Il giudice ha anche disposto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a Vona - rappresentato come parte civile dall'avvocato Francesco Manica - ed il pagamento di una provvisionale di 50 mila euro. "Esprimo la gioia di Vito per una sentenza che fa chiarezza su questa vicenda - ha detto l'avvocato Manica - e gli rende giustizia per quello che ha patito e patisce tutt’ora. Personalmente non posso che accogliere con soddisfazione un risultato professionale costruito in questi anni con scrupolo ed attenzione. Ora attendiamo le motivazioni e ci prepariamo per ottenere le statuizioni risarcitorie in sede civile".