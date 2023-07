Nasce FenImprese Real Estate, Bruno Vettore è il neo Presidente

Consulenza legale e fiscale, formazione e corsi universitari, numerosi corsi di sicurezza sul lavoro e una specifica assistenza contrattualistica: sono solo alcuni dei servizi che mette a disposizione la neonata FenImprese Real Estate che riunisce agenti e società immobiliari, costola di FenImprese- Federazione Nazionale Imprese – Industria – Sanità – Turismo. Bruno Vettore, manager con 40 anni di carriera alle spalle in Tecnocasa, Gabetti, Pirelli RE e oggi alla guida di Renovars Real Estate, holding a cui fa capo Facile Ristrutturare, è stato nominato Presidente.

“La professione dell’agente immobiliare sta vivendo una profonda evoluzione, che prevede di abbinare attitudini tradizionali come la professionalità, la trasparenza e l’imparzialità a nuove skills tecniche e soprattutto digitali”, ha dichiarato Vettore. “Con il progetto FenImprese Real Estate stiamo creando un nuovo modo di fare associazione in Italia, complementare e non antagonista a quello attuale, che tenga conto delle nuove tecnologie e anche della prossima applicazione dell’intelligenza artificiale. Una associazione che coinvolga tutti gli attori e le componenti del mercato, attraverso forme di aggregazione moderna e proiettata al futuro.”