Questore di Crotone emette Daspo di 5 anni per tifoso del Giuliano

CROTONE - Il Questore di Crotone ha emesso un provvedimento Daspo di 5 anni a carico di un uomo di 42 anni il quale, in occasione dell’incontro di calcio "Crotone-Giugliano" valevole per il campionato di "Lega Pro-Girone C" disputatosi il giorno 23 aprile scorso alo stadio "Ezio Scida" di Crotone, all’interno del settore destinato alla tifoseria ospite, si è reso responsabile dell’accensione di un fumogeno.

Il tifoso campano è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone dalla locale Digos che, grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello stadio, ha ricostruito l’episodio ed individuato il responsabile.

Al tifoso del Giugliano è stato irrogato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di anni 5, con obbligo di presentazione all’Autorità di Polizia per un periodo corrispondente alla durata del divieto, atteso anche che allo stesso era già stato notificato analogo provvedimento monitorio emesso nel 2020 dal Questore di Napoli, per la durata di un anno.