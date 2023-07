Viabilità, nuovo cantiere per la rotatoria all'incrocio tra le vie Borsellino/Falcone e via Morelli

Via libera ad una nuova rotatoria all'incrocio tra via Giuseppe Morelli e le vie Borsellino e Falcone, davanti all'edicola dei giornali di Zappavigna. In vista dell'apertura del cantiere, annunciato per lunedì 10 luglio dalla ditta Sestito Giancarlo e figli srl, il Comune ha emanato un'ordinanza che modifica fino alla conclusione dei lavori la viabilità. Il provvedimento autorizza la ditta al restringimento della carreggiata ed in alternativa alla chiusura di una delle due corsie di via Borsellino e via Falcone nei pressi dell'incrocio. La fine dei lavori è prevista il 30 settembre prossimo.

Procedono intanto spediti i lavori della rotonda davanti alla chiesa dei santi Cosma e Damiano, all'incrocio tra via Gioacchino Da Fiore e l'altro capo di via Giuseppe Morelli. Non mancano le , soprattutto sui social. Ma il Comune procede, com'è giusto che sia, per la sua strada, seguendo pedissequamente il progetto originario. Mentre si lavora al completamento della rotonda e dei triangoli d'intersezione, il bobcat si è spostato sul lato del marciapiede a monte per la risagomatura della carreggiata. Tutto lascia supporre che l'opera sarà consegnata entro la fine del mese.