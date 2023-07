Pallavolo, la Poseidon Crotone ammessa in serie B1: un sogno che diventa realtà

Un sogno che si realizza, un percorso che si compie, un’avventura nuova e affascinante che la Pallavolo Crotone scoprirà a partire da settembre. Sarà serie B1, una promozione sfiorata sul campo ma che è arrivata grazie alla comunicazione della Fipav, la quale ha ritenuto idonei i requisiti del club pitagorico per l’ammissione alla categoria superiore.

“L'impegno e la dedizione che da sempre ci contraddistingue – commenta il club - e l'amore per ciò che non è solo un lavoro, oggi ci premia con una realtà che ci impegniamo ad onorare. Sarà per noi un'autentica e significativa esperienza di crescita, professionale e personale, nella consapevolezza di avere tanto da dare mantenendo sempre l'atteggiamento umile che rende possibile continuare ad imparare”.

Da un paio di settimane aleggiava nell’aria la possibilità di essere ammessi in serie B1 ma la società, reduce da uno straordinario campionato si era subito tuffata nella programmazione della nuova stagione agonistica, concentrandosi a perfezionare le questioni burocratiche relative all’affiliazione, al tesseramento e alle modifiche statutarie imposte dalla nuova legge sullo sport. Il presidente Romina Pioli e il presidente onorario main sponsor Nunzia Bossi hanno dovuto, però, lasciare in sospeso i lavori in corso dopo aver appreso di essere stati giudicati idonei dalla Federazione Italiana Pallavolo per l’ammissione al campionato superiore che aprirà le porte alle Sirene per disputare la nuova stagione del campionato in serie B1. Grande entusiasmo tra gli addetti ai lavori che dopo il passaggio di consegne avvenuto nella notte del 6 luglio, sono stati travolti dall’ euforia ed hanno brindato ufficialmente a questo prestigioso traguardo che di fatto porta lo sport Crotonese alle porte della massima serie sportiva.

Nelle prossime ore la società renderà note tutte le novità che saranno messe in campo e che riguarderanno la creazione di una nuova squadra dirigenziale oltre alla presentazione dello staff tecnico e delle nuove atlete che vestiranno la maglia della Poseidon pallavolo Crotone affacciandosi nel panorama nazionale alle porte della serie A.

Orgoglio e soddisfazione anche da parte dei vertiti istituzionali crotonesi, con l’assessore allo sport Luca Bossi che rivolge i complimenti al club: “Un'altra bella notizia per il mondo dello sport cittadino: la Pallavolo Crotone in serie B1. Hanno dichiarato che per loro è un "sogno che si avvera". Ma i sogni si avverano quando sono supportati dal talento, dalla passione, dall'amore per le proprie passioni. E le "sirene" in questi anni hanno dimostrato di onorare i valori dello sport. E' un traguardo meritato. Alla squadra ed alla società i più sentiti complimenti personali e di tutto il mondo dello sport cittadino. Continueremo ad essere al vostro fianco in questa nuova avventura. Una avventura che disputeranno avendo il sostegno, nell'impianto comunale Palakro, di tutta la comunità crotonese”.