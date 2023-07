Incidente alla rotatoria in costruzione: si capotta auto, ferito il conducente

CROTONE - Sarà la polizia stradale a verificare i motivi dell'incidente avvenuto nella serata del 10 luglio alla rotatoria in corso di costruzione in via Gioacchino da Fiore. Il fatto è accaduto intorno alle 22.40 quando una Fiat Panda che percorreva la strada in direzione centro città, per motivi in corso di accertamento, è finita sulla rotatoria in costruzione e si è capottata sulla corsia di marcia. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco (che distano qualche decina di metri dal luogo dell'incidente) che hanno provveduto, insieme ai sanitari del Suem 118 accorsi poco dopo, a estrarre in sicurezza il conducente dell'autovettura che è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio. Si tratta di un uomo di 51 anni di Crotone che ha riportato fratture multiple e verrà sottoposto ad una tac. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Squadra volanti che passeranno poi la pratica alla Stradale per la ricostruzione della dinamica. Da verificare il rispetto dei limiti di velocità, ma anche la presenza della segnaletica luminosa che indicava il cantiere.