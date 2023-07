Pallagorio, cade parte del tetto, anziana estratta da macerie: non è grave

PALLAGORIO - Una donna di 88 anni è rimasta ferita a causa del crollo di una parte del tetto della sua abitazione avvenuto nella serata del 10 luglio. E' accaduto poco dopo le 20.30 in via del Carmine, una delle principali strade del comune arbereshe. La donna si trovava in casa, un'abitazione ad un piano che risulta essere tra le più antiche del comune, quando per cause in corso di accertamento è crollata parte del solaio. Per sua fortuna la signora si trovava proprio sotto la trave del tetto che l'ha in qualche modo riparata. La donna è stata subito soccorsa dai vicini di casa e successivamente dai pompieri che l'hanno affidata alle cure dei sanitari. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'abitazione. La donna è stata trasportata all'ospedale di Crotone, le sue condizioni di salute sono buone.