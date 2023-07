Smob-Solidarity Mobility il progetto inclusivo di Crotone, Strongoli e Cropani

Al via il progetto Smob - Solidarity Mobility, finanziato dalla Fondazione con il Sud. Questo ambizioso progetto si propone di offrire servizi di mobilità sostenibile nei comuni di Crotone, Strongoli e Cropani, con l'obiettivo di renderla più inclusiva, accessibile e sostenibile, promuovendo un accesso equo e inclusivo per i gruppi vulnerabili della popolazione, inclusi anziani e disabili, nonché studenti e turisti, ai servizi fondamentali e alle opportunità culturali e ricreative offerte.

La strategia centrale del progetto include l'introduzione di 300 biciclette, 10 e-bike e 2 scooter elettrici per disabili, disponibili per il comodato d'uso e il noleggio a medio termine. Per incoraggiare gli studenti ad adottare la bicicletta come principale mezzo di trasporto tra casa e scuola, il progetto prevede l'installazione di 40 rastrelliere nei pressi degli istituti scolastici del territorio. Questo permetterà a ogni studente, con una cauzione di €30, di ricevere una bicicletta in comodato d'uso, con l'opzione di riscattarla alla fine dell'anno con ulteriori €20, a condizione che venga dimostrato di aver percorso almeno 500 km.

Smob prevede anche un servizio di trasporto su richiesta, reso possibile grazie a 3 minibus ibridi e 3 autisti assunti. Questo servizio è rivolto a disabili, anziani e persone con difficoltà socioeconomiche, con una quota annuale di €20 per 20 viaggi (o €100 al termine del progetto con 60 viaggi all'anno). Per i viaggi extra, si prevede un costo di €2 a corsa, ma sono disponibili abbonamenti a prezzo ridotto (€25 per 15 corse).

"Il progetto Smob rappresenta un'opportunità straordinaria per la nostra comunità", ha dichiarato Fabio Pisciuneri, Presidente dell’Associazione Giovani Responsabili -. Non solo punteremo a migliorare la mobilità e l'accessibilità per tutti, ma faremo anche un passo importante verso una maggiore integrazione sociale e la sostenibilità ambientale".

I partner del progetto sono i comuni di Cropani, Crotone e Strongoli; l’Istituto Comprensivo I.C. “Alcmeone” di Crotone; l’associazione Amici Del Tedesco; il WWF della Provincia di Crotone; Cras Srl che si occuperà di monitorare l’impatto del progetto sul territorio. L'associazione Eccedenze Creative curerà invece l'intera gestione della promozione e diffusione dell’iniziativa.

Al progetto partecipa anche il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria e lo Spin-off Unical Smart City Instruments.