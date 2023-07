Cirò, deteneva illegalmente tartarughe di terra: denunciato dai carabinieri

CIRO' - deteneva illegalmente esemplari di tartaruga di terra. per questo un uomo di Cirò è stato denunciato dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cirò. La scoperta è avvenuta in seguito ad un controllo in località Serra del Trono nel Comune di Cirò. I carabinieri del gruppo Forestali sono intervenuti nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria condotta da reparti dell’Arma Territoriale ed hanno accertato che erano illecitamente detenute 23 tartarughe. In particolare, i militari constatavano all’interno di una proprietà privata la presenza di 16 esemplari di “Testudo Hermanni” (tartarughe di terra), specimen inclusa nell’Allegato A del Regolamento (CE) 338/97 e sottoposta a particolari misure circa l’importazione e il commercio in ambito comunitario; 7 esemplari di “Trachemys Scripta Scripta”, annoverata dal Regolamento (UE) 1143/2014 specimen esotica invasiva di rilevanza unionale.

Gli esemplari, detenuti all’interno di una vasca in calcestruzzo ed alcuni recinti metallici, non erano corredati di nessuna certificazione o documentazione che ne attestasse la lecita detenzione. A conclusione dell’attività, si procedeva al deferimento di una persona, al sequestro di tutti gli esemplari e alla consegna degli esemplari di terra presso il Centro recupero animali selvatici di Catanzaro per la successiva reimmissione in natura. Sono state contestate violazioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali nonché in materia di prevenzione circa l’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.