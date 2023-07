Il 'Crotone beach soccer' al Torneo di Serie B regionale in programma a Lamezia

La città di Crotone ricomincia ad essere protagonista in tutti gli sport. Dal calcio, alla pallanuoto, alla pallavolo e alla pallamano. E non poteva mancare il Beach Soccer grazie alla passione e all’impegno di Giuseppe Talarico, Giuseppe Fiorino e Andrea Devona.

Nei prossimi giorni proprio per consacrare quest’ingresso della neonata Crotone Beach Soccer, allenata da Enzo Piperis, la squadra parteciperà il 15 e il 16 luglio presso l’Arena Beach Soccer di Lamezia Terme al Torneo di Serie B regionale che porterà una squadra calabrese a disputare i play off per l’accesso alla Poule Promozione Serie A 2024.