Il "Meeting Giovanile Optimist- Trofeo Cadetti 2023" a Crotone dal 14 al 16 luglio

Sessantasei giovani atleti, tra i nove e gli undici anni, oltre quattrocento persone tra dirigenti, tecnici ed accompagnatori.

Sono i numeri del "Meeting Giovanile Optimist- Trofeo Cadetti 2023" evento nazionale della Classe Optimist organizzato, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, dal Club Velico Crotone e che si svolgerà “allo stadio del mare”, nelle acque cittadine dal 14 al 16 luglio prossimi.

A presentare l’iniziativa, questo pomeriggio nella Sala Consiliare nel corso di una conferenza stampa, l’assessore allo Sport Luca Bossi, la presidente del Club Velico Crotone Paola Proto e Giulio Crocoli direttore della BPER Banca sponsor dell’iniziativa.

Come ha evidenziato l’assessore Bossi il Meeting Optimist è l’ennesimo importante evento che promuove il Club Velico Crotone che rappresenta una realtà consolidata per la città di Crotone ma anche nel panorama nazionale della vela italiana. “L’amministrazione” ha aggiunto l’assessore Bossi “continuerà a sostenere queste importanti iniziative che non solo promuovono lo sport ma anche il territorio con importanti ricadute anche dal punto di vista delle presenze e dell’immagine della città nel suo complesso”.

La presidente Paola Proto nel ringraziare tutti i soci del Club Velico ha evidenziato la complessità dell’organizzazione di questi eventi di portata nazionale ma allo stesso tempo la soddisfazione di poterli realizzare. Tra l’altro ha sottolineato che per la prima volta il Meeting diventa itinerante rispetto al passato e che Crotone e il Club Velico sono stati scelti dalla FIV per ospitare l’importante manifestazione nazionale sponsorizzata anche da Eni.