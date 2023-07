Aree verdi, orario estivo continuato per la villa Comunale ed il parco Baden Powell

Apertura tutta la giornata per i giardini di viale Regina Margherita. Con ordinanza del 13 luglio, il sindaco Enzo Voce ha dettato i nuovi orari per l'accesso del pubblico alla villa Comunale ed al parco Baden Powell. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore fruibilità nel periodo estivo, non ultimo un rifugio dal caldo africano che sale di grado ogni giorno che passa. A partire da oggi, venerdì 14 luglio, le due strutture apriranno i cancelli alle sette di mattina e li chiuderanno a mezzanotte. Il nuovo orario resterà in vigore fino al 30 settembre.