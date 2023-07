Parchi archeologi, Demma: Sibari è un'opportunità per rilanciare Capo Colonna

L’accorpamento degli istituti della cultura di Capo Colonna con quelli di Sibari rappresenterebbe un’opportunità da non perdere per Crotone. Lo ha detto Filippo Demma, direttore del parco di Sibari e reggente della Direzione regionale dei musei in una intervista al Crotonese. Per Demma la creazione di un istituto autonomo che comprenda Crotone e Sibari non può che favorire economicamente la prima, con un rilancio certo del territorio. Sarà così possibile intercettare...

