Poca acqua dal gestore regionale, Congesi chiude serbatoi durante la notte

CROTONE - Acqua chiusa di notte per permettere al serbatoio di Vescovatello basso di riempirsi e rifornire durante il giorno le zone basse della città. E' quanto comunica Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città che non manca di lanciare una frecciatina a Sorical: "Stante l'attuale fornitura idrica del gestore regionale non adeguata ai fabbisogni idrici cittadini del periodo, stasera (venerdì 14 luglio) alle 23,00 verrà ridotta/interrotta l'erogazione idrica nelle zone della città servite dal serbatoio di Vescovatello basso per permettere il riempimento dello stesso e riprendere la normale distribuzione nella giornata di domani". Le zone interessate sono le seguenti: Via Cutro, fondo Gesù, Borgata S. Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse,corso Messina, via C.Colombo, via Regina Margherita,via Acquabona, Gabelluccia.