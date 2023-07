Parchi archeologici, Lo Schiavo, gruppo misto Regione: Crotone ha bisogno dell'autonomia

"È da sostenere ed amplificare con forza la richiesta, contenuta in una mozione approvata dal Consiglio comunale di Crotone, anche su sollecitazione della consigliera Dalila Venneri, di assegnare ai musei di Crotone e Capo Colonna, e al relativo parco archeologico, un'autonomia speciale che consenta loro di dispiegare in pieno le proprie potenzialità sul piano turistico-culturale e di scongiurare così anche il paventato accorpamento al parco archeologico di Sibari, che ne mortificherebbe non poco le prospettive".

È quanto afferma in un comunicato stampa, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti.