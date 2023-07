Stadio vietato per altri 3 anni a tifoso del Crotone già sottoposto a Daspo di 5

CROTONE - Aggiunge un altro Daspo a quello già preso a marzo per i disordini nel derby Catanzaro-Crotone. Il questore di Crotone, infatti, ha emesso un altro provvedimento di Daspo, per la durata di 3 anni, a carico di un tifoso di 25 anni, il quale, in occasione dell’incontro di calcio Crotone – Foggia, valevole per il campionato di calcio di Lega Pro disputatosi lo scorso 11 febbraio presso lo stadio “ Ezio Scida ” del capoluogo, si è reso autore dell’accensione di un fumogeno nel settore curva sud.

A seguito degli accertamenti effettuati dalla DIGOS, grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo, il tifoso è stato individuato e quindi deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per il reato di lancio di accensione di materiale pericoloso e, con la conseguente attività svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, è stato emesso il Daspo. Il giovane risultava già sottoposto ad analogo provvedimento emesso a marzo dal Questore di Catanzaro per la durata di 5 anni, a seguito dei disordini avvenuti il 16 novembre scorso in occasione della partita Catanzaro – Crotone presso lo stadio “Nicola Ceravolo“ di Catanzaro. Con l’aggravamento di ulteriori 3 anni, è stato elevato a 8 anni la durata del divieto per il tifoso crotonese, al quale, peraltro, con l’ultimo provvedimento, è stato imposto l’obbligo di presentazione all’Autorità di Polizia per un periodo di 5 anni.