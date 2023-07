Quindicenne morto a Papanice, i genitori autorizzano donazione organi

CROTONE - I genitori di Karol Rizza, il 15enne di Papanice morto a causa di un incidente stradale sulla sua moto, hanno autorizzato l' espianto degli organi per la donazione. Un coraggioso gesto di altruismo da parte dei genitori Antonella e Stefano che arriva in un momento particolarmente doloroso per la famiglia. Karol era figlio unico e la decisione dei genitori è da leggere senso della rinascita e della speranza. "Il papà Stefano e la mamma Antonella Giglio, accogliendo l’invito dei sanitari, con grande senso civico e spirito di fede cristiana hanno detto "SI" al prelievo dei suoi organi ai fini di trapianto - scrive in un post su facebook fra' Pasquale Pitari cappellano dell'ospedale di Catanzaro -. In seguito a questo dono, avvenuto questa notte, più persone hanno avuto salva la vita o almeno una migliore qualità della vita".

"Alla famiglia - continua il frate - un sentito grazie per questo sublime gesto d'amore e ai riceventi l'augurio di una significativa ripresa della loro vita, nel nome di Karol. La morte non ha detto l'ultima parola: la vita ha trionfato. Karol è morto nel corpo, ma vive in Dio e nel ricordo di tutti coloro che lo hanno amato e sono stati beneficati dal suo dono. Una preghiera".