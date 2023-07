Strage di via D'Amelio, la commemorazione delle vittime nel giardino "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"

CROTONE - "Troppo facile, avrebbe pensato Paolo Borsellino. Troppo facile, avrebbero pensato Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. E con loro tutte le vittime innocenti delle mafie. Troppo facile una memoria solo commemorativa, una memoria che non è memoria viva, generativa di verità e giustizia. Sì, perché il nostro è un Paese che nega il diritto alla verità".

A dirlo è Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, usando parole forti, per ricordare quei morti ammazzati dalla mafia che meriterebbero uno spazio di discussione e confronto socio-culturale al di là della mera commemorazione annuale.

Seppur necessaria, la commemorazione è "dimezzata o d'occasione - dice Don Ciotti -. Una memoria che non fa luce su tante pagine oscure della nostra Storia: omicidi e stragi, giochi e accordi di potere, appropriazioni di beni comuni, interazioni fra lecito e illecito, complicità tra politica e crimine organizzato".

A farsi portavoce dell'iniziativa di mercoledì 19 luglio alle ore 18.00, presso il giardino “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” in via Morelli, in collaborazione con Italia Nostra, Arci Crotone e le associazioni della rete, è Antonio Tata, referente Libera Crotone. "Anche quest’anno infatti - dice Tata - si terrà il consueto momento di raccoglimento e riflessione davanti alle targhe commemorative delle vittime della strage di Via D’Amelio".

Ma ad accompagnare le associazioni in questo momento sono ancora le parole di Don Ciotti, pungenti, che scavano nell'animo. "Smettiamola allora di commemorare Paolo e tutti gli altri perché ce lo chiede il calendario. Smettiamo di fare della memoria celebrativa un alibi per fare poco o nulla negli altri giorni dell’anno. C’è solo un modo per ricordarli senza offenderli: fare della ricerca di verità la nostra etica, la nostra responsabilità e il nostro impegno".