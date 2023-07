"Imprese ed intelligenza artificiale, sfide e opportunità" l'incontro dei giovani di Confindustria Crotone

“Imprese ed Intelligenza artificiale. Sfide ed opportunità” è stato il tema sul quale si sono confrontati a Crotone i Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria accolti dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Crotone.

L’IA è una frontiera tecnologica che divide, suscita grandi entusiasmi e forti timori sulla capacità di gestirne le future applicazioni. Per affrontare questi temi, i Giovani Imprenditori di Confindustria Crotone, guidati dal Presidente Vincenzo Giovanni Squillacioti, hanno voluto fortemente organizzare un’occasione di confronto.

L'incontro ha puntato anche sui rischi oltre le potenzialità che offre l'intelligenza artificiale.

A tal proposito il presidente Squillacioti ha introdotto i lavori, insieme all’avatar ADA, davanti ad una nutrita platea di giovani imprenditrici ed imprenditori calabresi, dicendo: "Non ci interessa essere a favore o contro ma individuare il terzo percorso, quello composto da sfumature di grigio. Capire come l’implementazione dell’IA può essere un volano per le nostre imprese, inserite in un’economia debole. Capire se questa abilitazione tecnologica può “alleviare” l’atavica carenza infrastrutturale della nostra regione, in uno scenario di grande cambiamento nella geografia economica, con una nuova importanza riconosciuta al Mediterraneo ed al ruolo che la Calabria può conquistare” .