Passaggio delle consegne Rotary Club Crotone, Romanò nuovo presidente

CROTONE - Il tradizionale passaggio delle consegne del Rotary Club di Crotone si è tenuto il 16 luglio presso il Lido Degli Scogli. A prendere le redini del club è Gianluca Romanò al quale ha ceduto il posto di presidente Vittoria Zurlo.

A presenziare tante autorità rotariane e civili che hanno assistito al consueto momento del riassunto delle attività svolte durante l’anno sociale appena conclusosi e l’assegnazione dei riconoscimenti e dei ringraziamenti ai componenti del consiglio direttivo uscente, all’Immediate Past District Governor Gianni Policastri e ai componenti della società civile che hanno collaborato con il club.

Il neo presidente Gianluca Romanò ha ringraziato Vittoria Zurlo per avergli consegnato "un sodalizio forte e di grandi valori su cui poter contare e con cui lavorare - dice - in un anno che si prefigge di creare speranza nel mondo, come asserisce il motto del Presidente del Rotary International 2023/24 Gordon McInally".

Prima di procedere nella presentazione due progetti di punta dell’annata, Romanò ha letto ai presenti un messaggio rivolto al Past Governor, nonché socio e Past President del Rotary Crotone Fernando Amendola, e un augurio da parte del Maestro orafo Gerardo Sacco. Entrambi i momenti sono stati scanditi da scroscianti applausi dei presenti.

Amicizia, servizio e impegno, sono i tre concetti chiave su cui il Presidente si concentrerà. Tra le attività del nuovo anno non mancherà la prevenzione con giornate tematiche organizzate con Romolo Hospital e Marrelli Health, passando per il progetto “Città cardio protette” con installazione di defibrillatori nei punti centrali della città giungendo alla consegna di sedie job per assicurare agli avventori dei lidi e delle spiagge portatori di disabilità un accesso sicuro alla battigia.



Inoltre, incontri sullo sviluppo del territorio e il prosieguo del progetto medioevo con la direzione scientifica del direttore del polo museale di Crotone Gregorio Aversa e della Sovrintendente Stefania Argenti ma anche un messaggio ai giovani. Il Presidente Romanò si dice infatti ” convinto al cento per cento che affronterete ogni sfida con coraggio, spirito avventuroso e una buona dose di creatività. Siete capaci di portare una sana follia che può rendere il mondo un posto fantastico. Nel Rotary, abbiamo programmi super interessanti e opportunità speciali pensate apposta per voi. Potrete scoprire nuove abilità e costruire un mondo pieno di pace e sorrisi".

Durante la serata è stato realizzato il primo service in collaborazione con l’associazione Sabir consegnando cadeau augurali realizzati dalle donne presenti all’interno del centro.