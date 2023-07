Sbarco nella notte a Crotone, Guardia costiera soccorre 50 migranti

CROTONE - Una imbarcazione a vela con a bordo 50 migranti è stata soccorso nella serata di ieri da un'unità della Guardia costiera di Crotone. Dal veliero i migranti sono stati fatti trasbordare sulla motovedetta Cp332 che ha fatto poi rotta verso il porto di Crotone dove è giunta poco dopo la mezzanotte del 18 luglio. I migranti, in gran parte iraniani, sono tutti in buone condizioni nonostante un viaggio di quasi 5 giorni iniziato dalle coste turche ed avvenuto in condizioni di caldo torrido, Tra le persone soccorso anche 10 minori di cui quattro che hanno viaggiato da soli.