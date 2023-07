Detenzione e spaccio di droga: arrestato pregiudicato di Scandale

SCANDALE – Un uomo di 30 anni, A.P, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo, noto pregiudicato di Scandale, è stato trovato in possesso di hashish e cocaina nel corso di un controllo eseguito dagli uomini della locale Stazione dei Carabinieri. I militari, nei giorni precedenti avevano notato un continuo viavai di noti tossicodipendenti, locali e non, in un’abitazione situata nella Frazione Corazzo. Dopo un breve ma efficace servizio di osservazione, controllo e pedinamento, i carabinieri della Stazione di Scandale, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Crotone, hanno deciso di perquisire l’appartamento: il “blitz” ah permesso di rinvenire diverse quantità di stupefacente del tipo “hashish” e “cocaina”, oltre che a svariate sostanze da taglio e materiali per il confezionamento. Inoltre è stata appurata la detenzione illegale di oltre 100 munizioni di vario calibro, opportunamente sottoposte a sequestro penale.

Per tali regioni, il trentenne è stato arrestato per i reatio di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché per la detenzione senza licenza di munizioni per come previsto dalla legislazione sulle armi.

A seguito di giudizio direttissimo tenutosi presso il Tribunale di Crotone è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per questo l'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di successivo rito abbreviato.