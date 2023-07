Calciomercato, attesa per i primi arrivi. E intanto Chiricò va al Catania: in uscita anche Kargbo e Petriccione

Mogos, Panico e soprattutto Chiricò hanno salutato la compagnia. Cambiando destinazione e progetto, con l'esterno rossoblù che dopo aver esercitato la clausola rescissoria si è accasato al Catania, diventando di fatto un avversario della prossima stagione. Un saluto peraltro messo in conto, peraltro neppure l'ultimo della serie. Perchè la casella delle partenze prevede altre uscite, sempre in ossequio a quell'alleggerimento degli ingaggi in corso d'opera. E così per Petriccione, Kargbo, ma anche Cuomo e Golemic, potrebbero spalancarsi nuove prospettive. L'attaccante della Sierra Leone ha diversi estimatori, così come il play che ha indossato la maglia numero 10. Sono quei sacrifici anche dolorosi ma necessari, in attesa che anche la campagna acquisti entri nel vivo. Fino ad oggi nessun volto nuovo, se non i numerosi rientri dai prestiti che saranno valutati da Zauli in ritiro. Tra questi Schirò, Tumminello e Rojas, con quest'ultimo che potrebbe anche ottenere quella chance che in tre anni di rossoblù gli è sempre stata preclusa. Le prossime ore potrebbero sbloccare alcune operazioni, con l'attacco particolarmente interessato dalla rivoluzione visto che anche Bernardotto, Cernigoi e forse Gomez, proseguiranno altrove la loro esperienza. Il tutto in attesa di abbracciare i primi rinforzi, con Zauli particolarmente scalpitante e che gradirebbe avere un blocco già corposo nella fase di lavoro programmata in Sila per lunedì prossimo, dopo i primi giorni che saranno affrontati nel caldo torrido di Crotone.