Crotone, iniziata la nuova stagione: allenamenti in città fino al 24, poi trasferimento in Sila

La stagione 2023/24 degli squali è ufficialmente iniziata ieri, lunedì 17 luglio, con la squadra di mister Zauli che si è radunata, al mattino, al centro sportivo. La giornata dei rossoblù è trascorsa tra le visite mediche presso l’ambulatorio di medicina dello sport IsaLab dell’Istituto Sant’Anna e le prime sgambate sui campi dell’Antico Borgo. I ragazzi di mister Zauli si alleneranno in città fino al 24 luglio, giorno in cui la squadra si trasferirà nella Sila crotonese a Trepidò, nel comune di Cotronei, luogo del ritiro pre-campionato per il sesto anno consecutivo. Ad ospitare la comitiva pitagorica fino al 4 agosto sarà “Il Brigante” di Villaggio Palumbo, mentre le sessioni di allenamento si svolgeranno presso lo Stadio “Ampollino” di Villaggio Baffa dove sono in programma anche due amichevoli, entrambe a porte aperte: la prima il 26 Luglio contro l’Aek Crotone (Prima Categoria) e la seconda il 30 Luglio contro il Lecce Primavera neo campione d’Italia

I CONVOCATI PER IL RITIRO

Awua Theophilus, Bernardotto Gabriele, Bove Davide, Branduani Paolo, Bruzzaniti Giovanni, Cantisani Raffaele, Cernigoi Iacopo, Chiarella Lorenzo, Crialese Carlo, Cuomo Giuseppe, D’Alterio Francesco Pio, D’Ursi Eugenio, Dini Andrea, Giannotti Pasquale, Giron Maxime, Gigliotti Giullaume Rene, Golemic Vladimir, Gomez Guido, Kargbo Augustus, Lucano Alberto, Mondonico Davide, Nicoletti Manuel, Pannitteri Orazio, Papini Federico, Petriccione Jacopo, Ranieri Antonio, Rojas Luis, Schirò Thomas, Spaltro Riccardo, Spina Marco, Tribuzzi Alessio, Tumminello Marco, Vitale Mattia.

*Gianmarco Crespi e Giovanni D’Aprile, proseguiranno nel percorso di recupero dai rispettivi infortuni subiti nel corso della passata stagione.