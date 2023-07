Bevilacqua saluta e si toglie qualche sassolino: ecco i risultati che ho raggiunto con Akrea

CROTONE - Ringrazia i componenti del cda ed il personale di Akrea e poi mette sul piatto i risultati ottenuti in 11 mesi alla guida della partecipata. Era il mese di agosto scorso quando Antonio Bevilacqua veniva chiamato dall'Amministrazione comunale alla guida della società partecipata. Dopo 11 mesi l'incarico gli è stato revocato al culmine di una contesta politico-amministrativa con Voce e la sua giunta. Bevilacqua, nella nota diffusa alla stampa, però, non accenna ad alcun polemica ringraziando "i componenti del C.d.A. e del Collegio dei Revisori di Akrea Spa i suoi Consulenti, le Organizzazioni Sindacali e le Commissioni Consiliari Comunali a cui ho partecipato".

Però, un sassolino, indirettamente se lo toglie quando - approfittando dei ringraziamenti - parla dei risultati raggiunti: "Un grazie particolare - scrive Bevilacqua - a tutti i dipendenti della società Akrea che con grande professionalità e collaborazione hanno consentito di raggiungere, in meno di un anno, il 30% della raccolta differenziata nella Città di Crotone nel mese di giugno 2023 contro il 20% realizzato a giugno dello scorso anno". Quindi l'ex presidente di Akrea elenca quanto realizzato in undici mesi: "Con l’attività ad oggi svolta è stato possibile: -Trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di 18 lavoratori (ex Akros). Ottenere, dopo 20 anni, 23 nuovi mezzi tra Compattatori, Costipatori e Vasche; installare 9 Eco-Isole Informatizzate nel quartiere a più alta densità abitativa della Città, il primo Eco-Box dedicato alle attività di Ristorazione e la prima Eco-Isola artistica al Museo Archeologico di Capo Colonna; far risplendere i marmi della pavimentazione dei Portici; realizzare incontri di Educazione Ambientale in alcune Scuole e Parrocchie di Crotone; eliminare le storiche discariche abusive presenti agli ingressi delle Isole Ecologiche di via Saffo e di Piazzale del Gesù e contestuale riorganizzazione interna; attivazione del Numero Verde gratuito per il ritiro a domicilio degli Ingombranti, Elettrodomestici e sfalci di potatura domestica; ampliare la Raccolta Differenziata nei quartieri San Paolo, Poggio Pudano, Margherita soprana, parte di Gabella, loc. Fallao, loc. Cipolla, loc. Zigari e le attività commerciali del lungomare".

Antonio Bevilacqua, infine, rivolge "un ringraziamento ai moltissimi cittadini che col loro senso civico hanno ritenuto importante impegnarsi a fare la Raccolta Differenziata a Crotone. Al nuovo Consiglio di Amministrazione di Akrea Spa i migliori auguri di buon lavoro".