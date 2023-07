Lotta ai "pirati" dell'acquascooter, un sequestro e due sanzioni da Cutro a Cirò Marina

Prosegue l’attività di controllo delle coste per garantire il rispetto delle norme a tutela della balneazione e della sicurezza della navigazione. Nella giornata di ieri, in tre distinti contesti operativi, sono stati sanzionati altrettanti conduttori di acquascooter.

In un primo intervento, nel tratto di mare antistante il comune di Strongoli, personale navale della Capitaneria di porto congiuntamente ad una pattuglia terrestre ha elevato una sanzione amministrativa di euro 3.672,33 nei confronti del conduttore di un acquascooter privo di patente nautica. Alla conduzione del mezzo è stato trovato un minorenne. In aggiunta alla sanzione amministrativa, si è proceduto pertanto al sequestro amministrativo dell'acquascooter.

In un secondo intervento, gli uomini della Guardia costiera a bordo di una unità veloce nel tratto di mare compreso tra il litorale di Le Castella e Steccato di Cutro, hanno elevata una sanzione amministrativa di 459 euro nei confronti del conduttore di un acquascooter per aver navigato in orario non consentito.

Infine, un'altra sanzione di 459 euro è stata comminata nel tratto di mare antistante Ciro Marina dai militari in servizio presso il locale ufficio per aver navigato con un acquascooter a meno di 500 metri dalla costa in zona riservata alla balneazione.