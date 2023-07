Vela, meeting Giovanile Optimist-Trofeo Cadetti 2023: in bella evidenza Rubens Soda

Ancora una volta, con condizioni meteo impossibili, causate da un anticiclone africano, con un nome che è tutto un programma, stagnante sul Mediterraneo, a Crotone si è regatato. Il vento, lunedì, ha infatti regalato l'opportunità di effettuare tre belle prove, che sommate all'unica di domenica, permette ai timonieri l'agognato scarto, necessario per dare un riassetto generale alle classifiche. Primo posto nella classifica 2012 va a Mia Paoletti CV Portocivitanova, seguita da Nicola Di Pilla C.Vela Bari e da Olivier Verhoeven CV Portocivitanova. Primo gradino del podio nella classifica 2013 a Marco De Nicolò C. Vela Bari, secondo Ruben Soda del C. Velico Crotone e terzo a Patrizio Vendittelli LNI Ostia. A guidare la classifica 2014 Matteo Faraoni NC Castelfusano, dietro di lui Nicole Colaizzi LNI Ortona e in terza posizione Caterina Allodi Varriale C. del Remo e della Vela. Infine, la classifica overall vede prima Mia Paoletti CV Portocivitanova, seguita da Nicola Di Pilla C.Vela Bari e da Marco De Nicolò C. Vela Bari. Nel corso della partecipata cerimonia di premiazione, il presidente del Club Velico, Paola Proto, ha ringraziato tutti i timonieri per aver contribuito con la loro presenza alla buona e gioiosa riuscita della manifestazione. Ha anche ringraziato gli sponsor, che permettono che queste begli eventi siano possibili e fruibili dalla cittadinanza. Ma, soprattutto, ha voluto ringraziare soci e volontari che hanno reso il Club Velico una splendida realtà della vela italiana. Lavorare in gruppo è molto importante: permette il confronto, la condivisione, il contenimento e il supporto e questo è accaduto anche in questa occasione.