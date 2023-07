Isola Capo Rizzuto, indovina cinquina vincente e porta a casa un milione con schedina da 2 euro

ISOLA CAPO RIZZUTO - Con una giocata da 2 euro ha portato a casa un milione di euro. E' accaduto il 19 luglio nell'estrazione del Millionday, concorso di Lottomatica, quando un fortunato vincitore ha centrato con una schedina la combinazione vincente di 5 numeri. La giocata è stata fatta alla Cartoleria Tabacchi di Francesca Iannone ad Isola Capo Rizzuto nella serata di mercoledì.

Il Million day è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. I premi del MillionDAY variano in base ai numeri indovinati e ai numeri giocati. La quantità di numeri giocati varia, a sua volta, in base alla modalità di gioco scelta. Per sapere quanto si vince al MillionDAY, è possibile considerare una giocata base da 1€. In questo caso, il giocatore ha la possibilità di vincere 2€ indovinando 2 numeri, 50€ indovinando 3 numeri, 1.000€ indovinando 4 numeri e 1.000.000€ indovinando tutti e 5 i numeri vincenti.

Nella ricevitoria di Isola Capo Rizzuto il vincitore ha indovinato i 5 numeri che gli hanno permesso di portare a casa un milione di euro. La cinquina è stata; 10, 14, 23, 26, 49. Il vincitore dovrebbe essere locale, probabilmente un giocatore abituale della lotteria. Per ora, comunque, nessuno si è fatto vivo con i titolari della tabaccheria dove, nel passato erano stati vinti 100 mila euro con un Gratta e vinci.