Aggressione Ferrerio, i motivi della sentenza: Passalacqua voleva cagionarne la morte

CROTONE - “Se il Passalacqua avesse voluto solo intimidire il Ferrerio o tutt'al più ferirlo non lo avrebbe colpito con un pugno al cranio e con una ginocchiata dello sterno, punti questi del corpo umano che se colpiti determinano un'elevata potenzialità di verificazione dell'evento morte”. È questo uno dei passaggi fondamentali con il quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone, Elvezia Cordasco, motiva la sentenza con la quale il 21 aprile scorso ha condannato a 20 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio Nicolò Passalacqua, il 23enne di Colleferro che l'11 agosto del 2022 ha brutalmente aggredito e ridotto in fin di vita Davide Ferrerio, giovane bolognese in vacanza a Crotone con la famiglia. Un'aggressione causata da un fatale scambio di persona a seguito di una spedizione punitiva nei confronti di uno spasimante di una ragazza, Martina Perugino (condannata per concorso anomalo a due anni di messa in prova presso i servizi sociali), di cui Passalacqua si era invaghito. Secondo il giudice la condotta del Passalacqua era “diretta in modo inequivoco a cagionare la morte del soggetto attinto con la certezza che potesse provocare alternativamente lesioni gravissime o la morte del Ferrerio”.

Nella sentenza il giudice confuta la tesi difensiva secondo la quale il danno cerebrale di Ferrerio era stato causato dalla sua caduta a terra ed aggravato da una precedente patologia: “I danni subiti dal Ferrerio - scrive il gup - lungi dall'esser stati determinati dall'impatto con il suolo, sono riconducibili alla condotta posta in essere dal Passalacqua e, in particolare, dal pugno violento dallo stesso inferto al cranio, da dietro e con una forza potenziata tanto dal movimento determinato dalla corsa in atto, quanto dalla carica determinata dallo sfogo del nervosismo. Ne consegue che, tenuto conto delle modalità nonché del risultato derivato, l'azione compiuta dal Passalacqua era senz'altro idonea a cagionare la morte del Ferrerio. In questa prospettiva nessuna valenza può essere attribuita alle pregresse patologie da cui quest'ultimo era affetto”.

Il gup non riconoscendo in favore dell'imputato le attenuanti generiche conferma l'aggravante dei futili motivi: “il Passalacqua si determinava a colpire il Ferrerio per un motivo senz'altro abietto, ossia denotato da spiccata riprovevolezza in quanto rappresentato dal voler difendere "ciò che è suo" infliggendo una punizione esemplare a colui che aveva cercato un approccio con la ragazza con la quale si stava frequentando. Il "difendere" la ragazza come se fosse oggetto di sua proprietà, costituisce senz'altro motivo abietto in quanto, ben lontano da un sentimento di gelosia ma più assimilabile alla "difesa del possesso", appare indubitabilmente contrario alla moderna morale nonché tale da destare il profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità” scrive il giudice riportando una messaggio di Passalacqua alla ragazza dopo l'aggressione; “Quando mi toccano quello che non mi devono toccare vado in bestia”. La sentenza tiene conto anche delle aggravanti di aver commesso il fatto alla presenza di altri minorenni (oltre alla Perugino, all'epoca dei fatti 17enne, c'erano altri minori presenti al fatto) e della minorata difesa poiché, come emerso dalla perizia del consulente tecnico e dal video che ha ripreso l'aggressione “il Passalacqua colpiva il Ferrerio alle spalle mentre quest'ultimo stava fuggendo”. La pena inflitta all'imputato comprende anche il porto di arma impropria, una valvola in ferro rossa: “sulla base del compendio intercettivo - si legge nelle motivazioni della sentenza - emerge in maniera chiara che Passalacqua Nicolò abbia portato con sé tale strumento e, seppur non emerso che lo abbia usato, in ogni caso lo aveva indosso nel corso delle fasi dell'aggressione. Orbene, ritiene il Tribunale che un oggetto di uso comune quale una "valvola di emergenza" costituisca senz'altro strumento idoneo ad offendere qualora venga portato al di fuori della propria abitazione al fine di colpire e quindi di ledere e, pertanto, di arrecare un'offesa alla persona”.

Nelle conclusioni il gup del Tribunale di Crotone spiega che la condanna a 20 anni e 4 mesi di reclusione è stata determinata partendo dalla pena base in 24 anni a cui aggiungere poi quelle delle aggravanti per un totale di 30 anni e 6 mesi sul quale effettuare lo sconto di un terzo previsto dal rito abbreviato.

Soddisfatto l'avvocato Fabrizio Gallo che rappresenta Massimiliano Ferrerio papà di Davide: "il Giudice ha accolto tutte le richieste comminando al Passalacqua tutte le tre aggravanti minorata difesa, il porto di un'arma impropria ed aver compiuto il reato in presenza di minore. Il Giudice ha ritenuto il comportamento del Passalacqua gravissimo con una volontarietà fuori dal comune ed una violenza atta ad uccidere il povero Davide. Noi siamo soddisfatti ma non esultiamo viste le condizioni di Davide che sono la nostra priorità. Tutto questo di sarebbe potuto evitare se il Passalacqua avesse usato la ragione".

"Impugneremo certamente la sentenza - dice l'avvocato Salvatore Iannone, difensore di Passalacqua - perché lascia ampi margini per un ricorso sulla qualificazione giuridica del reato e sulla determinazione della pena. Siamo fiduciosi che in Corte di Appello sarà riformata".