Congesi: i sindaci disertano l'incontro con i sindacati. A rischio l'assorbimento dei lavoratori in Sorical

Solo tre sindaci, sui 14 che sono soci del consorzio per la gestione del servizio idrico Congesi, hanno inteso partecipare all'incontro che era stato promosso dalle organizzazioni sindacali per affrontare la delicata situazione in cui versa il settore. Alla riunione programmata per giovedì pomeriggio erano presenti unicamente i sindaci di Crotone, Enzo Voce, di Cutro, Antonio Ceraso, e di Strongoli, Sergio Bruno. Evidentemente il futuro del consorzio e soprattutto delle maestranze non interessa più di tanto ai sindaci soci, peraltro chiamati a risolvere l'annoso contenzioso con la Sorical, il gestore unico regionale delle acque, che continua a rivendicare il pagamenti di un debito stratosferico.

"Vorrei, a questo punto, porre qualche domanda a tutti i sindaci, in particolar modo agli 11 assenti" ha dichiarato al termine dell'incontro Fabio Tomaino, segretario generale della Uil provinciale di Crotone. "Ora che sono emerse tutte le anomalie che da anni denunciamo come Uil, dall'inadeguatezza del cda di Congesi ad un progetto di gestione che non è mai stato sostenibile, cosa si aspetta? Cosa si aspetta ad interrompere un'emorragia debitoria a discapito degli enti locali e quindi dei contribuenti? Cosa si aspetta ad entrare nel processo regionale per intercettare tutte quelle risorse messe a disposizione dall'Europa e ammodernare un sistema idrico che si è ridotto un colabrodo?" sono le domande che il segretario della Uil pone agli amministratori soci del consorzio.

Ponendo l'accento, soprattutto, sulla sorte del personale dipendente del consorzio "che tutti proclamano" di voler tutelare, senza comprendere che "bisogna trovare il prima possibile un accordo con Sorical perché ogni giorno che passa si rischia di trovare sempre meno capienza in pianta organica". La società regionale che si appresta ad assumere la gestione del servizio, con la conseguente scomparsa di altri enti e consorzi che oggi operano a livello locale, si è detta infatti disponibile ad assorbirne anche il personale ma a condizione, almeno per quanto riguarda Congesi, che sia raggiunto un accordo sul contenzioso in essere. Nel frattempo - come afferma anche Tomaino - Sorical procederà comunque a definire gli organici dei quali avrà bisogno per gestire il servizio in tutta la regione, crotonese compreso.