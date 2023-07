Discarica a Giammiglione, incontro al Csv Aurora, Codici sollecita un fronte comune

La valle di località Giammiglione destinata ad essere riempita con oltre un milioni di rifiuti tra pericolosi e non pericolosi

"Il progetto della discarica a Giammiglione è preoccupante, bisogna tutelare il territorio di Crotone". Lo sostiene l'associazione Codici annunciando un incontro sul tema, lunedì 24 luglio alle ore 18, nella sede del centro servizi volontariato Aurora di via Roma 117.

"E' un'occasione importante per approfondire un tema molto delicato" anticipa Elio Nicoletta di Codici Crotone. "Da tempo, ormai, si è aperto un dibattito su questo nuovo progetto che riguarda la realizzazione di una discarica in località Giammiglione. Ci auguriamo che si crei un fronte comune per difendere il territorio".

"La nostra delegazione locale – aggiunge Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – è sempre vigile e si è attivata anche su questa nuova vicenda che riguarda la discarica a Giammiglione. I timori per le possibili conseguenze a livello di inquinamento sono forti e comprensibili".